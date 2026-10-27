Путин сообщил об активном диалоге с Алиевым, в том числе в сфере энергетики

Россия и Азербайджан ведут активные переговоры о расширении сотрудничества в энергетике, в том числе в газовой отрасли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве, отметив хорошие перспективы совместной работы с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Мы сейчас находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана, господином Алиевым, в том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетике, в газовой сфере. Мы видим здесь хорошие перспективы и готовы к этой совместной работе», — сказал Путин.

Российский лидер также высоко оценил сложившиеся отношения между двумя государствами. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Баку как проверенного партнёра сразу по нескольким направлениям.

«Азербайджан — наш стабильный хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере», — отметил президент.

Заявления прозвучали 27 октября на восьмом саммите ФСЭГ. Участники встречи обсуждают перспективы газовой отрасли, энергетическую безопасность, развитие международных поставок и привлечение инвестиций. Азербайджан принимает участие в работе форума в статусе наблюдателя.