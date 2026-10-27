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Регион
Опубликовано 27 октября, 17:00

Путин сообщил об активном диалоге с Алиевым, в том числе в сфере энергетики

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Россия и Азербайджан ведут активные переговоры о расширении сотрудничества в энергетике, в том числе в газовой отрасли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве, отметив хорошие перспективы совместной работы с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Мы сейчас находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана, господином Алиевым, в том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетике, в газовой сфере. Мы видим здесь хорошие перспективы и готовы к этой совместной работе», — сказал Путин.

Российский лидер также высоко оценил сложившиеся отношения между двумя государствами. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Баку как проверенного партнёра сразу по нескольким направлениям.

«Азербайджан — наш стабильный хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере», — отметил президент.

Заявления прозвучали 27 октября на восьмом саммите ФСЭГ. Участники встречи обсуждают перспективы газовой отрасли, энергетическую безопасность, развитие международных поставок и привлечение инвестиций. Азербайджан принимает участие в работе форума в статусе наблюдателя.

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Ранее Life.ru рассказывал о подписании Путиным и Алиевым соглашений по расширению сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В частности, стороны договорились о совместном изучении нефтегазового потенциала участков Каспийского моря. Также был заключён контракт между «Роснефтью» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана.

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Наталья Демьянова
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