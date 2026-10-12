В Кремле рассказали, что будет с 11 россиянами в Азербайджане после встречи Путина и Алиева

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали судьбу 11 российских граждан, задержанных в республике в 2025 году, во время контактов на полях саммита СНГ. При этом Москва продолжает взаимодействовать с Баку по этому вопросу и рассчитывает на его скорое разрешение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта тема на высшем уровне не обсуждалась», — заявил представитель Кремля на брифинге 12 октября.

Песков подчеркнул, что отсутствие этой темы в разговоре президентов не означает прекращения работы по освобождению россиян. По его словам, соответствующие контакты между двумя государствами продолжаются.

«Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями в том числе и по этому вопросу», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

«Мы искренне надеемся, что и эта проблема будет вскорости решена», — добавил он.

Напомним, Путин и Алиев общались на полях саммита СНГ в Туркменистане. Российские граждане были задержаны в Азербайджане летом 2025 года на фоне обострения двусторонних отношений. В 2026 году азербайджанские суды вынесли приговоры по делам ряда задержанных россиян. Москва неоднократно поднимала вопрос об их судьбе по дипломатическим каналам.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Алиев обсуждали задержание российских граждан в Баку во время переговоров в октябре 2025 года. Тогда Песков отмечал, что стороны затронули острые вопросы двусторонней повестки в позитивном ключе.