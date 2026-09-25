В Совбезе РФ назвали условия для поставок газа из Азербайджана в Армению

Российская сторона положительно оценивает возобновление диалога между Ереваном и Баку по вопросам энергетики. Однако реализация сырьевых инициатив упирается в отсутствие необходимой инфраструктуры и требует серьёзных юридических договоренностей.

Позицию Москвы озвучил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов. Он подчеркнул, что фиксация интереса к совместной работе свидетельствует о позитивных изменениях в Закавказье и приближает возвращение мирной жизни.

Представитель ведомства также указал на первые практические результаты потепления отношений. После длительной паузы соседняя республика возобновила импорт бензина и дизельного топлива азербайджанского производства.

При этом перспективы транспортировки газа выглядят менее определенными из-за логистических барьеров.

«Стороны не отрицают, что в моменте его поставки осуществить затруднительно - необходимо строительство нового газопровода», — констатировал замсекретаря Совбеза.

Инвестиции в столь масштабную стройку имеют смысл лишь при наличии жёстких коммерческих гарантий со стороны потребителей. По словам Шевцова, возведение магистрали «оправдано только при условии долгосрочных контрактов и стабильного спроса».