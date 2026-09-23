Посол Джалали: Россия профинансирует большую часть газопровода из Ирана

Россия профинансирует большую часть строительства газопровода, по которому иранский газ планируется поставлять через Азербайджан. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом — все три страны: Россия, Иран и Азербайджан», — сказал дипломат в интервью «Ведомостям».

По словам Джалали, ранее согласованная трассировка проекта не изменилась: трубопровод должен пройти через территорию Азербайджана. Других подробностей, включая стоимость строительства, сроки запуска и предполагаемые объёмы поставок, посол не привёл.

При этом ранее Москва и Тегеран обсуждали поставки в обратном направлении — российского газа в Иран. В январе 2025 года Владимир Путин говорил, что на первом этапе объём мог составить до 2 млрд кубометров в год, а в перспективе — вырасти до 55 млрд. Тогда министр энергетики Сергей Цивилёв также сообщал, что маршрут через Азербайджан уже согласован.

Весной 2026 года Джалали говорил о «гибридной» модели финансирования газопровода с участием крупных российских энергетических компаний и использованием двусторонних механизмов расчётов.

Ранее Life.ru писал, что Иран заявлял о готовности проводить российский газ через свою территорию. Ещё в августе 2024 года Казем Джалали подчёркивал заинтересованность Тегерана в энергетическом сотрудничестве с Москвой. В январе 2025-го Россия и Иран уже согласовали маршрут будущего газопровода через Азербайджан. Тогда публично обсуждались именно поставки российского газа в Иран, поэтому новое заявление посла указывает как минимум на изменение обсуждаемой схемы проекта.