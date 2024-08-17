Иран заявил о готовности проводить российский газ через свою территорию

Иран готов проводить российский газ через свою территорию. Об этом заявил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

"Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана", — сказал он журналистам на Каспийском форуме в Астрахани.

Посол также напомнил, что по итогам прошлого года Россия заняла первое место по внешним инвестициям в Иран.