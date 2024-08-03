Президент Венесуэлы допустил передачу БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может передать странам БРИКС право на разработку месторождений нефти и газа на своей территории. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро.

"Если Правительство США и его партнёры попытаются атаковать стабильность Венесуэлы, то те нефтяные и те газовые блоки, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам, потому что Венесуэла не собирается этому препятствовать", — цитирует его слова телеканал VTV.