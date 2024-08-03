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3 августа, 14:17

Президент Венесуэлы допустил передачу БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может передать странам БРИКС право на разработку месторождений нефти и газа на своей территории. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро.

"Если Правительство США и его партнёры попытаются атаковать стабильность Венесуэлы, то те нефтяные и те газовые блоки, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам, потому что Венесуэла не собирается этому препятствовать", — цитирует его слова телеканал VTV.

Он отметил, что БРИКС — это гигантский рынок для национальных производителей, который даёт гарантии развития экспорта и экономики Венесуэлы, а также добавил, что Каракас заинтересован в таких возможностях.

Лавров и Сийярто обсудили по телефону транзит российской нефти через Украину
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Ранее Life.ru писал, что после расширения санкционных списков Украина перекрыла транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. В Кремле считают это политическим шагом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим раскрыла попытку Зеленского манипулировать Западом.

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ТАСС / AP / Cristian Hernandez

Александра Мышляева
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