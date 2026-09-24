Галузин обсудил с послом Армении отношения Москвы и Еревана
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин, Пресс-служба Совета Федерации РФ
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провёл встречу с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.
Отдельное внимание дипломаты уделили взаимодействию Москвы и Еревана в рамках евразийских интеграционных объединений.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также тематике взаимодействия Москвы и Еревана в рамках евразийских интеграционных объединений», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Life.ru писал, что Москва не получала от Еревана запросов о выводе российской военной базы из Гюмри. Об этом также заявлял Михаил Галузин, отмечая значение объекта для двусторонних отношений и региональной безопасности.
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