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Опубликовано 24 сентября, 13:24

Галузин обсудил с послом Армении отношения Москвы и Еревана

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин, Пресс-служба Совета Федерации РФ

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин, Пресс-служба Совета Федерации РФ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провёл встречу с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.

Отдельное внимание дипломаты уделили взаимодействию Москвы и Еревана в рамках евразийских интеграционных объединений.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также тематике взаимодействия Москвы и Еревана в рамках евразийских интеграционных объединений», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что Москва не получала от Еревана запросов о выводе российской военной базы из Гюмри. Об этом также заявлял Михаил Галузин, отмечая значение объекта для двусторонних отношений и региональной безопасности.

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Наталья Афонина
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