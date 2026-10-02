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Опубликовано 2 октября, 18:45

Путин: Учения на Южном Урале усилят готовность армии к внешним угрозам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военные учения «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» в Челябинской области помогут российской армии быстрее и эффективнее отвечать на внешние угрозы безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военными атташе иностранных государств на полигоне Чебаркульский, где проходит этап стратегических командно-штабных манёвров.

«Уверен, что результаты учений «Центр 2026» и «Взаимодействие 2026» и полученный личным составом опыт повысят эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности для наших вооружённых сил», — сказал президент.

Путин: Учения «Центр-2026» проводятся в соответствии с планом подготовки войск
Путин: Учения «Центр-2026» проводятся в соответствии с планом подготовки войск

Напомним, Владимир Путин 2 октября приехал на полигон Чебаркульский в Челябинской области. Там он лично наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026». О рабочей поездке главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Вероника Бакумченко
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