Путин указал на важность диалога в сфере энергетики и безопасности логистики

Международный диалог и совместная работа в топливно-энергетической сфере, включая защиту логистических маршрутов, сегодня приобретают особое значение. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям IX Международного форума «Российская энергетическая неделя», которое опубликовано на сайте Кремля.

«В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов», — отметил глава государства.

Путин выразил надежду, что обсуждение главных вопросов форума продолжится на восьмом саммите глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортёров газа. Эта встреча пройдёт в Москве в конце октября.

Ранее Life.ru сообщал, что китайские инвесторы могут подключиться к разработке одного из крупнейших в России и мире месторождений меди в Сибири. По словам Путина, этот вопрос в ближайшее время рассмотрит правительственная комиссия.