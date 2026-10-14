Путин указал на важность диалога в сфере энергетики и безопасности логистики
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Международный диалог и совместная работа в топливно-энергетической сфере, включая защиту логистических маршрутов, сегодня приобретают особое значение. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям IX Международного форума «Российская энергетическая неделя», которое опубликовано на сайте Кремля.
«В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов», — отметил глава государства.
Путин выразил надежду, что обсуждение главных вопросов форума продолжится на восьмом саммите глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортёров газа. Эта встреча пройдёт в Москве в конце октября.
Ранее Life.ru сообщал, что китайские инвесторы могут подключиться к разработке одного из крупнейших в России и мире месторождений меди в Сибири. По словам Путина, этот вопрос в ближайшее время рассмотрит правительственная комиссия.
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