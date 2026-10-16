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Опубликовано 16 октября, 12:46

Путин вечером проведёт международный телефонный разговор

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин вечером 16 октября может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя рабочий график российского лидера.

По словам представителя Кремля, переговоры ожидаются в вечернее время. Помимо международного звонка, в расписании президента предусмотрены несколько рабочих встреч, которые пройдут в непубличном формате.

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Ранее Владимир Путин предоставил российское гражданство 26 иностранцам. Соответствующий указ президент подписал 15 октября. В числе получивших российские паспорта оказались канадский хоккеист московского ЦСКА Джереми Рой, 19-летний хоккеист Итай Голан, итальянский журналист Винченцо Лоруссо, освещающий события в Донбассе, а также немецкая писательница и художница Анн-Кристин Иверсен. Несколько иностранцев получили гражданство вместе с несовершеннолетними детьми.

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Александр Юнашев
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