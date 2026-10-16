ВЦИОМ: Более 74% россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали свежие данные об отношении россиян к президенту Владимиру Путину, работе правительства и политическим партиям. Согласно исследованиям обоих центров, Путину доверяют большинство опрошенных.

По данным ВЦИОМ за 5–11 октября, о доверии президенту заявили 74,7% респондентов — на 2,2 процентного пункта больше, чем неделей ранее. Деятельность главы государства одобряют 69,4% участников исследования, этот показатель вырос на 0,8 п.п.

ФОМ получил несколько иные результаты. В опросе, проведённом 9–11 октября, 70% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, а 71% положительно оценили его работу на посту президента. Противоположные ответы дали 18% и 14% участников соответственно.

В исследованиях также оценивалась работа исполнительной власти. По данным ВЦИОМ, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 46,2% респондентов, а правительства — 44,3%. На прямой вопрос о доверии главе кабмина положительно ответили 55,6%.

ФОМ зафиксировал положительную оценку работы Мишустина у 53% опрошенных, ещё 45% считают, что правительство в целом работает скорее хорошо. Негативно деятельность премьера оценили 15%, кабмина — 34%.

Различаются и показатели поддержки партий. По данным ВЦИОМ, у «Единой России» она составляет 33,4%, у КПРФ — 17,4%, ЛДПР — 10,3%, «Новых людей» — 8,9%, «Справедливой России» — 4,1%.

В опросе ФОМ респондентов спрашивали, за кого они проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. «Единую Россию» выбрали 31%, КПРФ — 14%, ЛДПР — 10%, «Новых людей» — 9%, «Справедливую Россию» — 4%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что абсолютное большинство россиян считает Путина одним из самых влиятельных лидеров. А 71% респондентов заявили, что за годы его президентства Россия стала сильнее и увереннее в себе.