Больше не «возраст дожития»: Россияне всё чаще видят в пенсии счастливую жизнь

Доля россиян, считающих пенсию счастливым периодом жизни, за 15 лет выросла с 27% до 40%. Одновременно изменилось и отношение общества к старости: на смену выражению «возраст дожития» приходит более позитивное понятие «серебряный возраст». Об этом рассказала RT эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак.

По словам специалиста, за последние 10–15 лет представления о роли старшего поколения существенно изменились. Если раньше выход на заслуженный отдых нередко воспринимался как завершение активной жизни, то теперь пожилые люди всё чаще рассматриваются как полноценные участники общественной жизни. Немалую роль в этом сыграли социальные сети и развитие цифровых технологий.

«Сегодня мы на пути к модели, где старший возраст рассматривается как полноценный жизненный этап со своими возможностями, интересами и планами», — подчеркнула Смак.

Эксперт объяснила, что изменения происходят в двух направлениях. С одной стороны, старение населения, смена поколений и новое самоощущение пожилых людей влияют на привычные выражения. С другой — сами слова формируют отношение общества к возрасту. Поэтому отказ от негативных формулировок помогает иначе взглянуть на возможности человека после завершения трудовой карьеры.

Эту тенденцию подтверждает исследование ВЦИОМ. Если в 2010 году пенсию одним из самых тяжёлых жизненных периодов называли 64% опрошенных, то в 2025-м таких осталось 44%. При этом доля тех, кто связывает заслуженный отдых со счастьем, увеличилась на 13 процентных пунктов.

Однако реальные условия жизни пока не всегда соответствуют новым общественным ожиданиям. Как отметила Смак, от старшего поколения всё чаще ждут самостоятельности, активности и продолжения трудовой деятельности. Но далеко не каждый пенсионер имеет для этого необходимые возможности или желание вновь работать и учиться.

Ранее Life.ru сообщал о предложениях расширить поддержку россиян старшего поколения. В Народную программу «Единой России» включили развитие проекта «Активное долголетие», расширение возможностей для культурного досуга и оздоровительной физкультуры, а также создание более удобной городской среды. Отдельное внимание предлагается уделить доступности медицинской помощи на дому и системе долговременного ухода за людьми, которые из-за возраста или заболеваний не могут самостоятельно справляться с повседневными делами.