«Единая Россия» предложила комплекс мер поддержки людей старшего поколения

«Единая Россия» разработала меры комплексной поддержки людей старшего поколения. Соответствующие положения включены в Народную программу партии, сообщил член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин.

По его словам, отдельный блок программы посвящён повышению качества жизни пожилых граждан и созданию условий, при которых они смогут получать необходимую помощь независимо от возраста и состояния здоровья.

В числе основных направлений — доступная медицинская помощь на дому, развитие программ «Активное долголетие», расширение возможностей для культурного досуга и оздоровительной физкультуры, а также адаптация городской среды под потребности пожилых людей.

Отдельное внимание партия предлагает уделить системе долговременного ухода. Она предназначена для людей, которые из-за возраста, заболеваний или травм частично либо полностью утратили способность самостоятельно обслуживать себя.

«Поэтому очень важно обеспечить заботу, наши пенсионеры обязательно должны чувствовать поддержку государства», — подчеркнул Головин.

Кроме того, Народная программа предусматривает рост пенсионных выплат темпами не ниже инфляции. Также предлагается разработать механизмы повышения прожиточного минимума пенсионеров с учётом изменений потребительских цен.

В январе Life.ru писал, что страховые пенсии в России продолжат индексировать не ниже уровня инфляции. В 2026 году выплаты уже увеличили на 7,6%, а власти закрепили дальнейшую защиту доходов пенсионеров от роста цен.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 6,8%. Повышение затронуло около 4,3 млн человек, включая пожилых граждан, людей с инвалидностью и получателей государственного пенсионного обеспечения.