ВЦИОМ: 80% россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных лидеров в мире

Восемь из десяти россиян считают Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Такой результат показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к 74-летию президента.

За годы его президентства Россия стала сильнее и увереннее в себе, считают 71% респондентов. Ещё 69% полагают, что благодаря проводимой политике с нашей страной начали больше считаться на международной арене. Примерно четверть участников исследования не согласились с этими двумя утверждениями.

Отдельный вопрос касался дальнейшего развития страны. 68% опрошенных уверены, что Россия во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности. При этом оценку президента как одного из наиболее влиятельных политиков мира не разделили 17% респондентов.

В начале октября свежий опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что 72% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента. О доверии главе государства заявили 70% участников исследования. Респонденты высказались и о деятельности правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Работу кабмина скорее положительно воспринимают 45% опрошенных, отрицательно — 31%. Деятельностью главы правительства довольны 54%, недовольны — 15%.