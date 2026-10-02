Работу Путина положительно оценили 72% россиян, 70% доверяют президенту

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценили 72% участников свежего опроса Фонда «Общественное мнение». О доверии главе государства заявили 70% опрошенных.

Участники исследования также оценили деятельность правительства и премьер-министра Михаила Мишустина. Работу кабмина скорее положительно воспринимают 45% респондентов, отрицательно — 31%. Деятельностью главы правительства довольны 54%, недовольны — 15%.

Свежие данные опубликовал и ВЦИОМ. По его замеру за 21–27 сентября, деятельность президента одобрили 68% участников исследования, а о доверии Путину заявили 71,6%. Работу Мишустина положительно оценили 42,3%, правительства — 42,9%, доверие премьеру выразили 52,6% респондентов.

Неделей ранее Life.ru писал о предыдущем замере ВЦИОМ: в исследовании за 14–20 сентября о доверии Путину сообщили 73,6% опрошенных, а его деятельность одобрили 68%. Тогда работу правительства положительно оценили 46,1% участников опроса, а Мишустина — 46,4%.