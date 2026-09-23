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Опубликовано 23 сентября, 13:06

Путин: Необходимо сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан на выборах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Высокая явка на выборах говорит о надеждах граждан на выполнение задач по укреплению и развитию России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что от работы правительства зависит многое, в том числе денежно-кредитная и социальная политика.

«И огромное количество проголосовавших говорит о том, что связано с надеждами граждан на исполнение всех целей, которые стоят на укрепление и развитие России», — сказал Путин на совещании с членами правительства. Глава государства призвал сделать всё, чтобы оправдать это доверие, оказанное властям.

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Ранее Life.ru писал, что ещё перед началом голосования Путин назвал участие в выборах общим вкладом граждан в победу России. Тогда президент призвал россиян принять участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября и было совмещено с региональными и муниципальными кампаниями. По итогам подсчёта явка оказалась заметно выше показателя парламентских выборов 2021 года.

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Александра Мышляева
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