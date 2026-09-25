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Опубликовано 25 сентября, 11:23

ВЦИОМ: Путину доверяют 73,6% россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 73,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведённого с 14 по 20 сентября среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Работу главы государства одобряют 68% участников исследования.

Деятельность российского правительства положительно оценили 46,1% респондентов, работу премьер-министра Михаила Мишустина — 46,4%. При этом о доверии главе кабмина заявили 55,1% опрошенных.

Путин: Необходимо сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан на выборах
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Ранее Life.ru сообщал, что по итогам предыдущего сентябрьского замера ВЦИОМ Путину доверяли более 73% россиян. Тогда исследование проводилось с 31 августа по 6 сентября, а показатель доверия президенту составил 73,1%.

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Александра Вишнякова
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