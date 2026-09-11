ВЦИОМ: Путину доверяют более 73% россиян

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину превышает 70%, свидетельствуют результаты свежих опросов ВЦИОМ и ФОМ. По данным двух социологических служб, показатель составил 73,1% и 71% соответственно.

ВЦИОМ проводил исследование с 31 августа по 6 сентября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Работу главы государства одобрили 67,4% участников опроса. Деятельность правительства положительно оценили 44,6%, премьер-министра Михаила Мишустина — 43,4%, при этом о доверии главе кабмина заявили 54,2%.

Опрос ФОМ проходил 4–6 сентября и охватил 1,5 тысячи человек. Согласно его результатам, 70% респондентов считают, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Работу правительства одобрили 45%, а деятельность Мишустина — 49%.

Социологи также оценили партийные рейтинги. У ВЦИОМ «Единая Россия» получила 37,4%, КПРФ — 13,1%, «Новые люди» — 10,4%, ЛДПР — 9,9%, «Справедливая Россия» — 4,5%. По данным ФОМ, показатели составили соответственно 33%, 10%, 5%, 10% и 4%.

Напомним, с 18 по 20 сентября в России состоятся выборы в Госдуму девятого созыва. В ходе голосования будет распределено 450 мандатов на пятилетний срок. Половина депутатов (225 человек) избирается по партийным спискам, остальные 225 — по одномандатным округам. Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть 5-процентный барьер. В настоящее время в нижней палате представлены пять политических сил: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». На предыдущих выборах, прошедших в 2021 году, «Единая Россия» получила 324 мандата. Подробности — в материале Life.ru.