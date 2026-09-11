Нейросети предсказали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

Несколько популярных нейросетей спрогнозировали сохранение большинства «Единой России» по итогам выборов в Госдуму 2026 года. Согласно результатам эксперимента, партия может получить 48–55% голосов и 310–340 депутатских мандатов.

Для моделирования итогов голосования использовали ChatGPT, Gemini, «Алису», DeepSeek и «ГигаЧат». При составлении прогнозов учитывались актуальные социологические данные, особенности смешанной избирательной системы, потенциальная мобилизация сторонников партий и динамика явки на предыдущих выборах.

Сильнее всего модели разошлись в оценке борьбы за места вслед за лидером. ChatGPT, Gemini и «Алиса» поставили выше КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek отвёл третью позицию «Новым людям» с результатом до 11%. В его сценарии «Справедливая Россия» рискует не преодолеть пятипроцентный барьер. «ГигаЧат», напротив, поставил «Справедливую Россию» выше «Новых людей».

Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов отметил, что общий вывод нейросетей о лидерстве «Единой России» совпадает с текущей социологией. По опубликованному 4 сентября опросу ВЦИОМ, рейтинг партии составляет 37,2% — на 0,1 процентного пункта больше суммарного показателя четырёх остальных парламентских партий.

«При этом расхождения по остальным партиям дают материал для предметного обсуждения: где поддержка устойчива, а где результат сильнее зависит от поведения избирателей на финише», — отметил Листратов.

Отдельно эксперт обратил внимание на «Новых людей»: ВЦИОМ оценивает их поддержку в 11,5%, тогда как усреднённый прогноз нейросетей составляет 8,9%. По мнению Листратова, часть нынешней поддержки партии может отражать ожидания и симпатии избирателей, которые ещё предстоит конвертировать в реальные голоса.

Политолог Антон Хащенко также обратил внимание на близость результатов разных ИИ-моделей. По его словам, несмотря на различия в отдельных позициях, они дают схожую общую картину, учитывая не только социологию, но и способность партий мобилизовать своих сторонников и другие факторы избирательной кампании.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России 18-20 сентября. В нижнюю палату парламента избираются 450 депутатов на пять лет: половина — 225 человек — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Для получения мандатов по федеральному списку партии необходимо набрать не менее 5% голосов. Сейчас в Госдуме представлены пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». На предыдущих выборах в 2021 году «Единая Россия» получила 324 из 450 депутатских мандатов. Подробнее — в материале Life.ru.