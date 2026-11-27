Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все намеченные планы по развитию Военно-морского флота страны будут реализованы в установленные сроки и в полном объёме. Об этом глава государства заявил на церемонии поднятия военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь».

По словам российского лидера, флот будет оснащён вооружением последних поколений. Путин также выразил уверенность, что национальные интересы России во всех районах Мирового океана будут надёжно обеспечены.

Напомним, в июне 2025 года в Кремле назвали стратегию развития российского ВМФ планом на долгосрочную перспективу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что создание современного флота требует многолетней системной работы.