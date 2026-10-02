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Опубликовано 2 октября, 18:52

Путин встретился с иностранными военными атташе на полигоне Чебаркульский

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент России Владимир Путин встретился с военными атташе иностранных государств на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Встреча прошла после этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», за которым глава государства наблюдал лично.

«Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», — обратился Путин к иностранным военным представителям.

Ранее президент сообщил, что в учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих. Задачи выполняются на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

Манёвры сопряжены с учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». Вместе с российскими военными на Чебаркульском полигоне работают подразделения Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

По итогам встречи с атташе Путин заявил, что полученный личным составом опыт должен повысить эффективность реагирования вооружённых сил на внешние угрозы безопасности.

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Life.ru писал, что ещё 27 сентября на Чебаркульском полигоне стартовали сразу три совместных учения сил ОДКБ — «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Военные отрабатывают локализацию приграничного вооружённого конфликта, разведку и материально-техническое обеспечение подразделений.

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Никита Никонов
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