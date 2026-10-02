Путин встретился с иностранными военными атташе на полигоне Чебаркульский

Президент России Владимир Путин встретился с военными атташе иностранных государств на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Встреча прошла после этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», за которым глава государства наблюдал лично.

«Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», — обратился Путин к иностранным военным представителям.

Ранее президент сообщил, что в учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих. Задачи выполняются на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

Манёвры сопряжены с учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». Вместе с российскими военными на Чебаркульском полигоне работают подразделения Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

По итогам встречи с атташе Путин заявил, что полученный личным составом опыт должен повысить эффективность реагирования вооружённых сил на внешние угрозы безопасности.

Life.ru писал, что ещё 27 сентября на Чебаркульском полигоне стартовали сразу три совместных учения сил ОДКБ — «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Военные отрабатывают локализацию приграничного вооружённого конфликта, разведку и материально-техническое обеспечение подразделений.