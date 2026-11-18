Путин встретился с критиковавшим Запад экономистом Саксом в Китае
Владимир Путин и Джеффри Сакс. Обложка © Life.ru, ТАСС / Ng Han Guan / AP
Президент России Владимир Путин поговорил с американским экономистом Джеффри Саксом на торжественном приёме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства и американский эксперт пообщались во время торжественного мероприятия. При этом представитель Кремля не стал раскрывать содержание их разговора.
Джеффри Сакс известен как американский экономист, занимающийся вопросами международного развития. С 2012 года он возглавляет Сеть решений в области устойчивого развития ООН.
Эксперт неоднократно участвовал в эфирах российских телеканалов. В своих публичных выступлениях он также критиковал политику западных государств в связи с конфликтом на Украине.
Ранее Life.ru рассказывал о подготовке исторической встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Лидеры уже встретились 18 ноября на торжественном приёме, организованном китайской стороной для участников АТЭС, обменялись рукопожатиями и коротко пообщались.