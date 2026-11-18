Президент России Владимир Путин поговорил с американским экономистом Джеффри Саксом на торжественном приёме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства и американский эксперт пообщались во время торжественного мероприятия. При этом представитель Кремля не стал раскрывать содержание их разговора.

Джеффри Сакс известен как американский экономист, занимающийся вопросами международного развития. С 2012 года он возглавляет Сеть решений в области устойчивого развития ООН.

Эксперт неоднократно участвовал в эфирах российских телеканалов. В своих публичных выступлениях он также критиковал политику западных государств в связи с конфликтом на Украине.