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Регион
Опубликовано 3 сентября, 04:14

Путин встретился с президентом Индонезии Субианто на ВЭФ

Обложка © Kremlin

Обложка © Kremlin

На полях Восточного экономического форума проходит встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Лидеры двух стран проводят двусторонние переговоры в формате рабочего завтрака.

Нынешняя встреча стала вторым визитом президента Индонезии в Россию в этом году и шестым по счёту контактом глав государств. Предыдущие переговоры на высшем уровне состоялись в апреле в Москве.

Путин пошутил по поводу поздней встречи с Кожемяко
Путин пошутил по поводу поздней встречи с Кожемяко

Ранее президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Переговоры состоялись во Владивостоке, куда глава государства прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Во время встречи традиционно обсуждались вопросы развития региона и текущая социально-экономическая ситуация. Губернатор представил президенту доклад о работе краевых властей.

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Алена Пенчугина
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