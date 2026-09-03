Путин встретился с президентом Индонезии Субианто на ВЭФ
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На полях Восточного экономического форума проходит встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Лидеры двух стран проводят двусторонние переговоры в формате рабочего завтрака.
Нынешняя встреча стала вторым визитом президента Индонезии в Россию в этом году и шестым по счёту контактом глав государств. Предыдущие переговоры на высшем уровне состоялись в апреле в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Переговоры состоялись во Владивостоке, куда глава государства прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Во время встречи традиционно обсуждались вопросы развития региона и текущая социально-экономическая ситуация. Губернатор представил президенту доклад о работе краевых властей.
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