Путин встретился с президентом Индонезии Субианто на ВЭФ

На полях Восточного экономического форума проходит встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Лидеры двух стран проводят двусторонние переговоры в формате рабочего завтрака.

Нынешняя встреча стала вторым визитом президента Индонезии в Россию в этом году и шестым по счёту контактом глав государств. Предыдущие переговоры на высшем уровне состоялись в апреле в Москве.