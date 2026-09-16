Путин: Выборы в Госдуму пройдут в срок и строго по закону

Выборы депутатов Государственной думы, а также ряд региональных и муниципальных кампаний состоятся в установленные сроки и в соответствии с законом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам в преддверии голосования.

«В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», — подчеркнул глава государства.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября, основной день голосования — 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам. В ряде субъектов одновременно состоятся выборы глав регионов, законодательных собраний и муниципальных органов власти.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В июне на совещании Совбеза президент также обсуждал дополнительные меры безопасности во время подготовки и проведения голосования.