Путин заявил, что Киев и Запад считают украинцев расходным материалом

Власти Украины и их западные союзники относятся к украинским гражданам как к расходному материалу в конфликте с Россией. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Они [на Западе] всё время говорили о том, что готовы воевать до последнего украинца. А само-то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? Тоже как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относится к расходному материалу? Это же всё-таки их граждане», — заявил российский лидер.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил приближение завершения украинского конфликта. По его словам, переговорный процесс движется в этом направлении, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно. Заявление прозвучало на фоне встречи Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.