Путин заявил, что не понимает смысла атак ВСУ на склады Ozon и Wildberries

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем украинская сторона наносила удары по складам Ozon и Wildberries. По его словам, речь идёт о гражданских объектах, атаки на которые не имели очевидного военного смысла.

«[Удары] по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», — сказал Путин журналистам в Санкт-Петербурге.

Президент добавил, что после подобных эпизодов Россия начала отвечать «по каждой позиции». Ранее он уже заявлял, что Москва изначально считала гражданские объекты недопустимыми целями даже в условиях конфликта, но пересмотрела этот подход после атак украинской стороны

В начале сентября Путин заявил, что Россия ошиблась, считая гражданские объекты недопустимыми целями. По его словам, этот подход изменился после ударов по российской инфраструктуре.