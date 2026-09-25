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Опубликовано 25 сентября, 17:25

Путин заявил, что не понимает смысла атак ВСУ на склады Ozon и Wildberries

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем украинская сторона наносила удары по складам Ozon и Wildberries. По его словам, речь идёт о гражданских объектах, атаки на которые не имели очевидного военного смысла.

«[Удары] по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», — сказал Путин журналистам в Санкт-Петербурге.

Президент добавил, что после подобных эпизодов Россия начала отвечать «по каждой позиции». Ранее он уже заявлял, что Москва изначально считала гражданские объекты недопустимыми целями даже в условиях конфликта, но пересмотрела этот подход после атак украинской стороны

«Чтобы неповадно было»: Путин объяснил смысл ответных ударов по Украине
«Чтобы неповадно было»: Путин объяснил смысл ответных ударов по Украине

В начале сентября Путин заявил, что Россия ошиблась, считая гражданские объекты недопустимыми целями. По его словам, этот подход изменился после ударов по российской инфраструктуре.

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Полина Никифорова
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