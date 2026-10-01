Путин заявил, что России нельзя превращаться в «музей былого величия»

Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо сохранять историческое наследие, но при этом нельзя жить исключительно достижениями прошлого. Об этом он сказал 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября.

По словам главы государства, уважение к истории и традициям остаётся необходимым фундаментом развития общества.

«Без прошлого, конечно же, нет будущего. Наследие наших предков, построивших великую, уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться», — сказал Путин.

Однако, продолжил президент, одного обращения к прошлым достижениям недостаточно. Стране необходимо развиваться и соответствовать современным условиям.

«Какими бы грандиозными ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия», — подчеркнул он.

Путин добавил, что настоящее величие государства связано со способностью идти в ногу со временем, а в идеале — опережать его.

Президент также призвал не просто сохранять доставшееся от предыдущих поколений наследие, но и развивать его применительно к новым условиям. По его словам, такой подход позволяет избежать ситуации, когда национальные традиции превращаются исключительно в исторический атрибут.

Тема нынешнего заседания клуба «Валдай» — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В рамках форума обсуждаются будущее государств, международные отношения, технологии и глобальные риски.