Путин заявил о проработке совместных проектов России и США в Арктике

Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике. Перспективы такого сотрудничества Владимир Путин затронул во время выступления на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).

Президент напомнил, что Москва уже взаимодействует в этом регионе со многими государствами, заинтересованными в реализации общих проектов. Ещё недавно в освоении отечественных месторождений участвовали европейские компании.

«Вот в Арктике активно работаем со многими странами мира, заинтересованными в совместной работе. Совсем недавно ещё на наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнёры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнёрами», — сообщил глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин уже поднимал вопрос сотрудничества с США в Арктике и на Аляске. В августе 2025 года президент обсуждал такую возможность во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Тогда речь шла о перспективах взаимодействия в сфере производства сжиженного природного газа. Глава государства отмечал, что российские компании обладают опытом работы в северных широтах совместно с зарубежными партнёрами.