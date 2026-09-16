ПВО Ирана сбила 52-й беспилотник США над Ормузским проливом

Иранские военные заявили об уничтожении уже 52-го американского беспилотника MQ-9 с начала нового витка эскалации в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным иранской стороны, аппарат перехватили в небе над островом Кешм в районе Ормузского пролива.

«Сегодня утром в 02:29 (01:59 мск) 52-й беспилотник MQ-9, принадлежащий армии США, был перехвачен и уничтожен в небе над островом Кешм с помощью новейшей системы противовоздушной и противоракетной обороны КСИР», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что КСИР уже заявлял о поражении американского MQ-9 над Ормузским проливом. Тогда, по версии иранской стороны, беспилотник после перехвата упал в Персидский залив.