Палата представителей США приняла резолюцию, требующую прекратить войну с Ираном

Палата представителей американского Конгресса поддержала резолюцию с требованием прекратить участие американских вооружённых сил в боевых действиях против Ирана. За документ проголосовали 220 конгрессменов, против — 204.

Голосование состоялось во вторник, 15 сентября. Нижнюю палату Конгресса контролируют республиканцы — однопартийцы президента Дональда Трампа.

Резолюция не требует подписи президента и сама по себе юридически не обязывает Белый дом выполнять содержащиеся в ней требования. Конституция США относит полномочие объявлять войну к компетенции Конгресса. Спор между законодательной и исполнительной ветвями власти вокруг использования американских вооружённых сил за рубежом при этом продолжается десятилетиями.

Также ранее Палата представителей США одобрила резолюцию, которая позволяет перейти к дальнейшему рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали 214 конгрессменов, против выступили 211. При этом два представителя Демократической партии — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес — поддержали инициативу вместе с республиканцами.