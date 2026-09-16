Палата представителей США приняла резолюцию, требующую прекратить войну с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam
Палата представителей американского Конгресса поддержала резолюцию с требованием прекратить участие американских вооружённых сил в боевых действиях против Ирана. За документ проголосовали 220 конгрессменов, против — 204.
Голосование состоялось во вторник, 15 сентября. Нижнюю палату Конгресса контролируют республиканцы — однопартийцы президента Дональда Трампа.
Резолюция не требует подписи президента и сама по себе юридически не обязывает Белый дом выполнять содержащиеся в ней требования. Конституция США относит полномочие объявлять войну к компетенции Конгресса. Спор между законодательной и исполнительной ветвями власти вокруг использования американских вооружённых сил за рубежом при этом продолжается десятилетиями.
Также ранее Палата представителей США одобрила резолюцию, которая позволяет перейти к дальнейшему рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали 214 конгрессменов, против выступили 211. При этом два представителя Демократической партии — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес — поддержали инициативу вместе с республиканцами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.