Палата представителей США одобрила проект резолюции о санкциях против России

Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, которая позволяет перейти к дальнейшему рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана.

За документ проголосовали 214 конгрессменов, против выступили 211. При этом два представителя Демократической партии — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес — поддержали инициативу вместе с республиканцами.

Принятая резолюция сама по себе не вводит новые ограничения, но открывает возможность для последующего голосования по законопроекту. Документ ранее получил поддержку Сената США, где его одобрили подавляющим большинством голосов.

Инициатива предусматривает введение 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500-процентных тарифов на импорт из России в США. Разработчиками законопроекта выступили американские сенаторы, в том числе Линдси Грэм*, который участвовал в подготовке документа. После одобрения в Сенате инициатива была направлена на рассмотрение Палаты представителей. Теперь законопроект должен пройти дальнейшие процедуры в Конгрессе, после чего станет понятно, будет ли он вынесен на итоговое голосование.

Ранее в Госдуме раскритиковали новый американский законопроект о санкциях против России. Депутат Алексей Журавлёв назвал инициативу Вашингтона попыткой усилить давление на Москву и предупредил о возможных последствиях для стран, сотрудничающих с РФ. По словам парламентария, особое внимание в документе уделено вторичным санкциям, которые могут затронуть не только Россию, но и её торговых партнёров. В США при этом заявляют, что новые ограничения должны усилить давление на Москву.

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