Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Омскую область. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по телефону 112. О количестве беспилотников и последствиях атаки губернатор в этом сообщении не уточнил.

Напомним, что ранее 11 ноября власти Омской области объявили о введении режима беспилотной опасности, жителей призвали соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.