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Регион
Опубликовано 10 сентября, 05:51

ПВО уничтожила 448 украинских БПЛА над Россией за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотников над регионами РФ, а также над акваториями Чёрного и Каспийского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Дроны были перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края, и над акваториями Каспийского и Чёрного морей.

Новости СВО 10 сентября: Взято Озёрное, котёл под Харьковом, провал атак ВСУ под Ямполовкой, место переговоров РФ, США и Украины
Новости СВО 10 сентября: Взято Озёрное, котёл под Харьковом, провал атак ВСУ под Ямполовкой, место переговоров РФ, США и Украины

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 10 сентября около 90 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью. Атаке подверглись четыре города и 16 районов региона. В Миллеровском районе обломки БПЛА повредили два частных дома и автомобили, а также линию электропередачи, оставив без света четыре дома.

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Наталья Афонина
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