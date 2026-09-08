Пять минут каждые два часа: Врач подсказал, как разогнать лимфу при сидячей работе

Регулярное движение, достаточное употребление воды и отказ от слишком тесной одежды могут помочь поддерживать нормальную работу лимфатической системы. Об этом NEWS.ru рассказал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев.

По словам врача, при длительном сидении полезно периодически вставать и ходить. Он рекомендует делать хотя бы пятиминутную прогулку каждые два часа, поскольку работа мышц способствует движению лимфы. Артищев также посоветовал следить за питьевым режимом и избегать одежды, которая сильно пережимает область шеи, подмышек и паха.

«Двигайтесь каждые два часа. Хотя бы пять минут ходьбы активируют лимфоток», — отметил специалист.

Ещё одной мерой врач назвал лёгкий самомассаж. При этом при выраженных или стойких отёках заниматься лимфодренажем самостоятельно без консультации специалиста не стоит: специальные техники имеют противопоказания и применяются индивидуально.

Артищев подчеркнул, что нарушения лимфооттока не следует игнорировать. Если отёчность сохраняется или усиливается, требуется медицинская оценка причины, а не только изменение бытовых привычек.

Регулярность важнее интенсивности и при обычной физической активности: ранее врач посоветовал ежедневно уделять движению около 20–40 минут и меньше времени проводить без перерывов сидя. При работе за компьютером полезно вставать и немного разминаться каждые 30–60 минут.