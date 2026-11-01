В Кирове разгорелся скандал вокруг местной психиатрической клиники. Жители города утверждают, что при обращении за медицинскими справками неожиданно узнают о ранее не выявленных у них психических расстройствах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Одна из таких историй произошла с 26-летней Алёной, которая готовилась к экзамену в ГИБДД. Девушка обратилась в центр психиатрии на улице Майской за необходимым заключением, однако во время приёма ей сообщили, что ещё в 2020 году якобы было диагностировано смешанное расстройство личности.

В Кирове разгорелся скандал вокруг выдачи справок в психиатрической клинике. Фото © Telegram / SHOT

Сама кировчанка утверждает, что никогда не состояла на психиатрическом учёте и не проходила лечение в специализированном стационаре. О существовании такого диагноза она, по её словам, узнала впервые.

Как рассказала девушка, консультация продлилась около пяти минут. После этого ей предложили пройти месячное обследование в круглосуточном стационаре стоимостью 40 тысяч рублей. При этом пересмотр диагноза не гарантировали, а заключение психотерапевта за последние три года, по утверждению Алёны, принимать отказались.

Теперь под угрозой оказался экзамен в ГИБДД, назначенный на 28 ноября. Девушка ждала возможности сдать его больше полутора месяцев.

SHOT также сообщает о других похожих случаях. В 2024 году мужчина обратился за справкой для замены водительского удостоверения, но вместо документа получил направление на повторную комиссию. Этим летом другая жительница Кирова столкнулась с необходимостью стационарного обследования при оформлении документов для военкомата. Добиться выдачи необходимых бумаг ей удалось после обращения в региональный минздрав.