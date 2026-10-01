«Удалили матку, яичники, сгнила кишка»: Врач искалечил пациентку, избежал тюрьмы и отделался штрафом

Женщина лишилась матки, яичников и части кишечника после операции в Детской краевой больнице, а экспертиза связала тяжёлые осложнения с ошибкой врача. В итоге пациентке потребовалось несколько повторных вмешательств, а больница выплатила ей 2 млн рублей компенсации.

Краснодарка лишилась части кишечника после ошибки врача в ДККБ. Видео © Telegram / Kub Mash

Ирина обратилась в перинатальный центр ДККБ из-за миомы, рассчитывая пройти лечение и в будущем родить второго ребёнка. За операцию, по материалам суда, врач получил от неё 30 тысяч рублей, хотя само вмешательство проводилось по ОМС.

После процедуры женщине стало плохо: началась непрекращающаяся рвота, поднялась температура, появились проблемы с кишечником. Несмотря на жалобы, через несколько дней пациентку выписали.

Уже дома её состояние резко ухудшилось, после чего Ирину экстренно госпитализировали в другую больницу. Экспертиза впоследствии установила, что во время первого вмешательства была повреждена подвздошная кишка, а осложнение своевременно не диагностировали.

«Потом у меня открылся жидкий стул. Никто не помог из персонала медицинского, все ухмылялись, шептались. 10 дней я лежала в реанимации, мне поставили стому. Была на ИВЛ. Мне удалили матку, яичники, у меня сгнила кишка, и жизни нормальной уже не будет», — сказала она.

Из-за развившегося перитонита и других тяжёлых последствий женщине удалили повреждённый участок кишечника, провели повторные операции и на несколько месяцев вывели стому. Позднее ей также удалили культю шейки матки и придатки.

Врач признал вину и перечислил пациентке 530 тысяч рублей. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью прекратили из-за истечения срока давности, а по другому эпизоду медику назначили судебный штраф. С больницы суд взыскал ещё 2 млн рублей компенсации морального вреда.

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