Больше не за деньги: Как изменились правила пребывания родственников пациентов в больницах

С 1 сентября 2026 года в России изменились правила нахождения родственников рядом с тяжёлыми пациентами в стационарах. Теперь возможность постоянного сопровождения закреплена как право пациента и его близких, а не просто решение по внутренним правилам больницы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Главным критерием допуска семьи становится состояние человека и необходимость ухода. В круглосуточных стационарах бесплатно могут находиться законные представители или сопровождающие пациентов с инвалидностью первой группы. В список близких родственников вошли супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сёстры.

Медучреждения больше не смогут требовать оплату за койко-место и питание сопровождающего. Эти расходы будут покрываться за счёт системы обязательного медицинского страхования. Решение о совместном пребывании принимает лечащий врач, но только с согласия самого пациента.

Для детей предусмотрены отдельные условия. Родители малышей до четырёх лет и детей-инвалидов любого возраста получают право бесплатно находиться в больнице вместе с ребёнком. Для школьников старше четырёх лет такая возможность сохраняется при наличии медицинских показаний, когда требуется постоянный уход.

В остальных случаях родитель может остаться рядом с ребёнком только с разрешения врача, но без бесплатного предоставления места и питания.

При этом родственники обязаны соблюдать правила стационара: использовать сменную одежду, выполнять санитарные требования и при длительном пребывании проходить необходимые обследования.

Допуск могут отменить, если сопровождающий мешает работе медиков, вмешивается в процедуры или нарушает порядок лечения.

Кроме того, близким станет проще получать медицинскую информацию о пациенте. Если человек заранее открыл доступ к своим данным в системе, родственникам больше не потребуется собирать дополнительные письменные разрешения для получения электронных документов.

С 1 сентября изменились не только правила нахождения родственников в больницах. Life.ru писал, что близкие пациентов также получили возможность проще оформлять медицинские справки и заключения без лишних процедур.