Пять мирных жителей получили ранения в результате серии атак украинских беспилотников на Брянскую область. Под удары попали жилой дом, пассажирский микроавтобус и движущийся легковой автомобиль в трёх районах региона. Об этом вечером 23 ноября сообщил губернатор Егор Ковальчук.

В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района дрон атаковал частный жилой дом. После удара здание загорелось, а его 64-летний хозяин получил ранения.

Ещё один беспилотник ударил по пассажирскому микроавтобусу в посёлке городского типа Климово. Пострадали сразу три человека: две пассажирки и водитель транспортного средства.

Третья атака произошла неподалёку от села Картушин Стародубского района. Украинский дрон поразил гражданский автомобиль прямо во время движения. Находившийся за рулём мужчина получил многочисленные ранения. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Как уточнил глава региона, медицинскую помощь оказали всем пятерым раненым, каждому назначено необходимое лечение.