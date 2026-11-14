Американская семья Белл — Харлоу попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря совпадению, которое продолжалось больше века. Представители пяти поколений родились в один день — 14 сентября. Решающим стало появление на свет маленького Артура в 2025 году. Об удивительной истории 12 ноября рассказали представители Книги рекордов Гиннесса.

Родственники давно знали, что четыре поколения их семьи объединяет общая дата рождения. Однако подавать заявку на мировой рекорд не торопились: они надеялись, что необычная цепочка однажды продолжится. Когда врачи сообщили беременной Эмме Белл предполагаемую дату родов — 14 сентября, появился шанс осуществить задуманное.

Именно в этот день мальчик и родился. Его появление завершило последовательность, начавшуюся за 118 лет до этого. Первым был Уилбер Харлоу, родившийся в 1907 году. В 1949-м к нему присоединилась дочь Адди, в 1972-м — внук Дональд, а спустя ещё 25 лет — правнучка Эмма.

Любопытно, что семья сохранила ещё одну закономерность. На протяжении всех пяти поколений мальчики и девочки появлялись поочерёдно. Уилбер, Адди, Дональд, Эмма и Артур составили последовательность, в которой совпали и даты рождения, и чередование полов.

К сожалению, не всем родственникам удалось застать исторический момент. Адди Харлоу умерла в 2023 году, за два года до рождения мальчика. Близкие уверены, что известие о продолжении семейной традиции сделало бы её счастливой.

Раньше мировой рекорд принадлежал сразу семи семьям, в которых представители четырёх поколений родились в одну дату. Появление Артура изменило ситуацию: Беллы и Харлоу первыми достигли отметки в пять поколений и стали единственными обладателями нового достижения.

Необычные семейные совпадения происходят и в других странах. Life.ru рассказывал о свадьбе в Китае, где два брата-близнеца женились на сёстрах-близнецах. Среди гостей тогда оказались ещё две пары близнецов, а молодожёны решили подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.