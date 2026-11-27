Телеведущий и зоолог Николай Дроздов, которому в июне исполнилось 89 лет, сломал пять рёбер после падения на даче. По данным Mash, происшествие случилось в сентябре, когда ведущий пытался установить личный рекорд на велотренажёре. После падения его госпитализировали: по сведениям канала, он провёл в больнице около месяца. Сейчас Дроздов находится дома и восстанавливается.

Как утверждает телеграм-канал, телеведущий пока передвигается с двумя палочками и дважды в неделю занимается на специальных тренажёрах. За его реабилитацией следит супруга Татьяна: она помогает ему соблюдать график занятий и не пропускать тренировки.

Большую часть времени супруги проводят вместе — читают книги и учат испанский язык. С друзьями Дроздов пока общается редко.

Mash также сообщает, что по рекомендации врачей телеведущий решил снова включить мясо в рацион после многолетнего отказа от него. При этом похожее решение Дроздов уже описывал в 2023 году: после прежних переломов он рассказывал журналистам, что возвращает в меню говядину и баранину.

Ранее друг телеведущего, художник Константин Мирошник, рассказывал, что 89-летний Дроздов проводит время на даче с супругой и готовит лекции. По словам Мирошника, ведущий сохранял бодрое настроение и продолжал восстанавливаться после травм.