Пять стран НАТО заявили о готовности взять оборону Европы в свои руки

Пять ведущих европейских стран НАТО заявили о готовности взять на себя большую ответственность за безопасность континента. При этом они подчеркнули, что США остаются незаменимым союзником, без которого невозможно представить эффективную систему коллективной обороны. Об этом сообщает телеканал France 24.

Соответствующее заявление сделали представители оборонных ведомств Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании по итогам переговоров в Париже 26 октября. Участники встречи договорились укреплять европейскую составляющую НАТО, сохраняя тесное взаимодействие с Вашингтоном.

«Соединённые Штаты являются и будут оставаться незаменимым союзником, а дальнейшее участие США в обеспечении европейской безопасности чрезвычайно важно для сильного и авторитетного НАТО», — говорится в совместном заявлении министров.

Глава французского оборонного ведомства Катрин Вотрен подчеркнула, что пять государств намерены работать над созданием более сильной Европы в рамках столь же сильного Североатлантического альянса. По её словам, соответствующий план разрабатывается в тесной координации с американской стороной.

Особое внимание министры уделили распределению ответственности внутри НАТО. Европейские участники альянса намерены активнее заниматься военным планированием, модернизацией вооружённых сил и развитием оборонной промышленности.

Речь также идёт об укреплении производственных связей между европейскими государствами, согласовании военных потребностей и повышении готовности армий к возможным кризисным ситуациям.

По итогам переговоров участники подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, однако о новых конкретных пакетах военной помощи объявлено не было.

Следующая встреча министров обороны пяти стран запланирована на март 2027 года в Риме. До конца нынешнего года представители военного руководства и внешнеполитических ведомств также планируют провести дополнительные консультации в Берлине, чтобы подготовить совместные инициативы.