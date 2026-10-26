Войска НАТО — на уровень 1997 года: Британская газета допустила новое требование Путина

Президент России Владимир Путин может потребовать от НАТО сократить военное присутствие в Европе до уровня 1997 года. Такое условие, по версии британской газеты The Telegraph, Москва способна выдвинуть на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию.

Как предполагает издание, речь может пойти о выводе сил альянса из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Польша присоединилась к НАТО в 1999 году, три прибалтийские республики — в 2004-м, а Финляндия — в 2023-м. При этом возможное сокращение военного присутствия не означает выхода этих государств из альянса.

Дипломатические источники The Telegraph полагают, что Москва рассчитывает использовать новый переговорный раунд для обсуждения расширения НАТО на восток. По их оценке, именно с этим может быть связано стремление России привлечь европейские страны к урегулированию конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил необходимость переговоров с европейскими государствами. По его словам, обсуждать урегулирование только с Киевом недостаточно, поскольку европейские страны оказывают Украине существенную поддержку. Позиция Европы, считает Ушаков, может иметь ключевое значение для достижения договорённостей.

Новый раунд консультаций России, США и Украины может пройти в Абу-Даби в первой половине ноября. Встречу планируют провести на экспертном уровне, но окончательная дата ещё не согласована. Одной из центральных тем должна стать система безопасности после завершения конфликта.

Требование вернуться к военному присутствию образца 1997 года для Москвы не новое. В декабре 2021 года МИД России представил проект соглашения с НАТО, предусматривавший ограничения на размещение дополнительных войск и вооружений в европейских государствах. Тогда альянс отверг требования о выводе сил из стран, присоединившихся к нему после окончания холодной войны.

Ранее Life.ru рассказывал, что МИД России назвал условие для возобновления диалога с НАТО. Заместитель постпреда РФ при Отделении ООН в Женеве Наталья Фуженкова заявила, что переговоры не принесут результата, пока альянс придерживается политики сдерживания России. При этом дипломат подтвердила готовность Москвы к обсуждению вопросов разоружения и безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения.