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Опубликовано 25 октября, 05:34

«Предсказуемо потерпят фиаско»: В МИД России назвали условие для диалога с НАТО

Фуженкова: Диалог с НАТО невозможен без отказа от сдерживания РФ

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Пока в Женеве идут дискуссии о разоружении, Москва чётко обозначила свою позицию: реанимировать диалог с НАТО не получится до тех пор, пока альянс на деле не откажется от политики «сдерживания» России. Об этом на тематической дискуссии по разделу «Региональное разоружение и безопасность» в Первом комитете 81-й сессии Генассамблеи ООН заявила заместитель руководителя делегации РФ, заместитель постпреда РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Наталья Фуженкова.

По её словам, любые попытки наладить диалог в такой ситуации изначально обречены на провал.

«Однако до тех пор, пока НАТО не откажется на деле от политики «сдерживания» России, попытки реанимировать какой-либо диалог в этой сфере предсказуемо потерпят фиаско», — подчеркнула Фуженкова.

При этом дипломат отметила, что Москва по-прежнему открыта к конструктивной работе со странами Запада в области разоружения и безопасности. Но для этого западные партнёры должны начать следовать принципам равноправия, взаимоуважения, а также учитывать обоснованные озабоченности и законные потребности России в сфере обеспечения военной безопасности.

«При условии, что западные страны начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учёта обоснованных озабоченностей и законных потребностей России в сфере обеспечения военной безопасности», — резюмировала она.

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Юния Ларсон
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