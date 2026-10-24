Россия и США не прекращают диалог на рабочем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что контакты между странами идут, хотя нового телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа после достижения договорённостей по Алёшкам в планах пока нет. Речь идёт о координации усилий вокруг гуманитарной миссии, которая должна спасти мирных жителей города, оказавшегося в сложной ситуации из-за действий ВСУ.

«Контакты с американцами продолжаются на рабочем уровне», — заявил Песков.

Напомним, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии в Алёшках взяла на себя первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу объявил, что Армия России прекращает огонь на Херсонском направлении и вводит «режим тишины» с 04:00 мск 27 октября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подчеркнула, что приоритетом миссии будет оказание помощи мирным жителям региона.

А в команде Мелании Трамп уже оценили перемирие в Алёшках: старший советник первой леди Марк Бекман назвал временное прекращение огня первым шагом к прочному миру и подчеркнул, что инициатива спасёт целый город. По его словам, именно Мелания добилась первого прекращения огня между Россией и Украиной, и это меняет представление о роли первой леди — она не просто привлекает внимание к проблемам, а добивается конкретных решений.