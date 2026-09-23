Пять звёзд на рельсах: Россиянам показали «панда-поезд» для путешествий по Китаю

Россиянам предложили необычный способ путешествовать по Китаю — жить ночью в специальном туристическом «панда-поезде», а днём выходить на экскурсии в самых живописных местах страны. О концепции в беседе с Life.ru рассказала Чжан Инсюань, менеджер Сычуаньской международной туристической компании «Синьи Юань».

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«Этот поезд построен по модели пятизвёздочного отеля. Мы предлагаем нашим гостям жить в нём по ночам, а днём останавливаться в различных красивейших местах, гулять, смотреть достопримечательности и знакомиться с культурой», — рассказала собеседница Life.ru.

По её словам, вечером туристы возвращаются в поезд, который фактически становится для них гостиницей на колёсах. Компания рассчитывает, что по уровню обслуживания такой формат сможет конкурировать с пятизвёздочными отелями.

Чжан Инсюань отметила, что путешественникам предлагают как маршруты внутри Сычуани, так и продолжительные поездки, охватывающие несколько регионов Китая. Один из флагманских вариантов рассчитан на 16 дней.

Новый туристический поезд «Панда-экспресс · Цзиньсю Тяньфу» отправился в первый коммерческий рейс из Чэнду 19 мая. Маршрут проходит через Синьцзян и включает Урумчи, озеро Канас, Сайрам-Нур, Кашгар, Турфан и другие ключевые точки региона. Днём пассажиры осматривают достопримечательности, а значительная часть переездов приходится на ночь.

Сам состав рассчитан всего на 92 пассажира и включает 18 вагонов с 46 отдельными номерами. В наиболее комфортабельных купе предусмотрены собственные санузлы, элементы умного дома и мини-бары. Есть отдельные вагоны-ресторан, панорамно-развлекательная зона и пространство, оформленное как гостиничный холл.

Номер внутри туристического «Панда-экспресса»: создатели поезда обещают сервис на уровне пятизвёздочного отеля. Фото с презентации

«Мы рассчитываем и надеемся, что гости нашего поезда-отеля получат максимальное удовольствие от путешествия и сервиса», — добавила Чжан Инсюань.

Разговор состоялся на программе «Великолепная Сычуань — благодатный край» в Китайском культурном центре в Москве. На мероприятии российской аудитории представили туристические возможности Сычуани, а среди новых продуктов отдельно презентовали «Панда-экспресс». Для российских туристов также подготовили фонд из 10 тысяч бесплатных билетов в туристические объекты региона.

«Панда-экспресс · Цзиньсю Тяньфу» стал уже четвёртым поколением туристических поездов семейства Panda Train. Китайская железная дорога развивает этот формат с 2021 года, а за пять лет подобными составами воспользовались более 50 тысяч человек.

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