В Китае набирает популярность необычный сервис, позволяющий туристам проверять гостиницы на наличие постельных клопов ещё до заселения. Как сообщает South China Morning Post, мини-программа «Карта клопов» в WeChat за короткое время привлекла более 200 тысяч пользователей, которые оставили жалобы на сотни отелей по всей стране.

Сервис позволяет найти гостиницу на карте и проверить, сообщали ли другие постояльцы о встречах с насекомыми. Изначально пользователи могли самостоятельно отмечать подозрительные заведения, а информация сразу становилась доступна остальным путешественникам. За первый месяц такие отметки получили более 600 отелей.

Однако популярность проекта быстро обернулась конфликтами. Некоторые гостиницы заявили, что попали в своеобразный чёрный список без достаточных доказательств. По словам представителей отельного бизнеса, отдельные постояльцы принимали за укусы клопов обычные раздражения кожи, а затем требовали вернуть деньги за проживание.

Один из пекинских отелей добился удаления отметки после независимой проверки номеров, которая не выявила присутствия паразитов. В результате разработчику пришлось пересмотреть правила работы сервиса: теперь сообщения о насекомых проходят проверку, а гостиницы могут оспорить жалобы, предоставив документы о санитарной обработке.

Саму программу создал 26-летний житель Китая, работающий в промышленности. Идея пришла ему после неприятного столкновения с клопами при переезде. Не имея профессионального опыта программирования, молодой человек воспользовался искусственным интеллектом и разработал приложение примерно за две недели.

К началу ноября проект уже дважды временно приостанавливал работу из-за требований платформы WeChat к пользовательскому контенту. После изменений карта снова стала доступна. При этом её создатель признаёт, что сообщения путешественников требуют дополнительной проверки, а сама программа не может гарантировать достоверность каждой жалобы.