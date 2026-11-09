Пять звёзд отелю, одна — клопу: В Китае придумали необычный сервис для туристов
В Китае создали карту отелей с клопами, собравшую более 200 тысяч пользователей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Китае набирает популярность необычный сервис, позволяющий туристам проверять гостиницы на наличие постельных клопов ещё до заселения. Как сообщает South China Morning Post, мини-программа «Карта клопов» в WeChat за короткое время привлекла более 200 тысяч пользователей, которые оставили жалобы на сотни отелей по всей стране.
Сервис позволяет найти гостиницу на карте и проверить, сообщали ли другие постояльцы о встречах с насекомыми. Изначально пользователи могли самостоятельно отмечать подозрительные заведения, а информация сразу становилась доступна остальным путешественникам. За первый месяц такие отметки получили более 600 отелей.
Однако популярность проекта быстро обернулась конфликтами. Некоторые гостиницы заявили, что попали в своеобразный чёрный список без достаточных доказательств. По словам представителей отельного бизнеса, отдельные постояльцы принимали за укусы клопов обычные раздражения кожи, а затем требовали вернуть деньги за проживание.
Один из пекинских отелей добился удаления отметки после независимой проверки номеров, которая не выявила присутствия паразитов. В результате разработчику пришлось пересмотреть правила работы сервиса: теперь сообщения о насекомых проходят проверку, а гостиницы могут оспорить жалобы, предоставив документы о санитарной обработке.
Саму программу создал 26-летний житель Китая, работающий в промышленности. Идея пришла ему после неприятного столкновения с клопами при переезде. Не имея профессионального опыта программирования, молодой человек воспользовался искусственным интеллектом и разработал приложение примерно за две недели.
К началу ноября проект уже дважды временно приостанавливал работу из-за требований платформы WeChat к пользовательскому контенту. После изменений карта снова стала доступна. При этом её создатель признаёт, что сообщения путешественников требуют дополнительной проверки, а сама программа не может гарантировать достоверность каждой жалобы.
Ранее Life.ru рассказывал, как отдых семьи из Волгограда в кисловодском отеле обернулся многочисленными укусами насекомых. По словам туристов, с постельными клопами они столкнулись во время проживания в гостинице, а после возвращения домой были вынуждены обратиться к врачам. Роспотребнадзор вынес владельцу отеля предостережение, а пострадавшие потребовали компенсации вреда здоровью и морального ущерба.