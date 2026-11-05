Десятиклассник из Находки Владислав Шумейко разработал мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями без интернета и мобильной сети. Его проект Prux уже вошёл в двадцатку лучших на международном конкурсе технологических разработок в Китае, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Владислав Шумейко рассказал о своей разработке. Видео © МАКС / Приморский край

Главная особенность приложения — технология AirPin, благодаря которой смартфоны могут передавать сообщения напрямую друг другу. Если получатель находится далеко, информация проходит через другие устройства с установленным Prux. При этом каждый телефон становится промежуточным звеном своеобразной сети.

Если поблизости нет других пользователей, сообщение сохраняется в памяти смартфона и ожидает возможности отправки. По задумке разработчика, такая система пригодится туристам в походах, участникам экспедиций и людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Однако для передачи сообщений на большие расстояния необходима цепочка устройств с установленным приложением.

Сам Prux представляет собой целую цифровую экосистему. Помимо мессенджера, школьник создал электронную почту Prux Mail, музыкальный сервис Loud Music, приложение для изучения китайского языка Red Panda, а также календарь, криптокошелёк и инструменты для обмена контактами.

Программированием Владислав увлёкся ещё в детстве, а первые собственные приложения начал создавать в восьмом классе. Над Prux он работает самостоятельно, изучая необходимые языки программирования по мере развития проекта.

Свою разработку юный программист представил на международном конкурсе CASTIC в китайском Сиане, где соревновались более 800 участников из 27 стран. Проект вошёл в топ-20, а сам школьник получил специальную награду Unisoc Innovation Award. Кроме того, Владислав стал призёром российского научного форума «Шаг в будущее» в МГТУ имени Баумана.

Сейчас Prux проходит закрытое бета-тестирование. Полноценный запуск приложения запланирован на апрель–май 2027 года. До этого разработчик намерен проверить безопасность и стабильность системы, а в дальнейшем — создать искусственный интеллект, способный работать без подключения к интернету.