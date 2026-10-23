Похороны за три доллара: Вьетнамский программист зарабатывает на виртуальных смертях
Разработчик из Вьетнама зарабатывает $3000 в месяц на виртуальных похоронах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Разработчик из Вьетнама создал необычный симулятор жизни, в котором пользователи могут не только вырастить виртуального человека, но и заплатить за сохранение памяти о нём после смерти. По оценке Mash Money, проект 1 in 8 Billion приносит создателю более трёх тысяч долларов ежемесячно.
В начале игры пользователю предлагают задать условия виртуального мира, после чего персонаж рождается в случайной точке планеты. Дальнейшая судьба героя складывается из множества событий: учёбы, работы, дружбы, романтических отношений и принятых игроком решений. При этом жизнь может оборваться неожиданно — иногда уже через несколько минут после начала прохождения.
После смерти персонажа пользователю предлагают создать цифровой мемориал. За дополнительную плату можно сохранить воспоминания о герое, получить альбом с важными событиями его жизни и подготовить видеоролики для публикации в социальных сетях.
Особенность симулятора заключается в использовании реальной демографической статистики. По утверждению разработчика, вероятность рождения в определённой стране и продолжительность жизни персонажа зависят от соответствующих показателей. Поэтому условия существования виртуальных людей могут заметно различаться в зависимости от места рождения.
Игра привлекла внимание пользователей социальных сетей благодаря эмоциональной составляющей. Некоторые участники признаются, что успевают привязаться к персонажам и тяжело переживают их виртуальную смерть. После завершения одной истории можно начать следующую, получив нового героя с совершенно иной судьбой.
По информации телеграм-канала, аудитория проекта насчитывает около 27 тысяч активных игроков. Платное сохранение памяти о персонаже обходится примерно в три доллара.
Ранее Life.ru сообщал о массовом сбое игровой платформы Roblox в России. Пользователи столкнулись с трудностями при входе в приложение и подключении к виртуальным мирам. Вместо запуска игр на экранах появлялось уведомление об ошибке соединения с серверами. По данным сервиса Detector404, за сутки на неполадки пожаловались более 700 россиян, причём около сотни обращений поступило всего за час.