Minecraft получит новое измерение Sift впервые за более чем 14 лет

Mojang впервые за более чем 14 лет добавит в Minecraft новое измерение. Sift появится в Java Edition и Bedrock Edition в 2027 году, а впервые игроки смогут попасть туда 29 сентября вместе с выходом Minecraft Dungeons II.

В Minecraft появится новое измерение. Видео © X / ASHA

О планах перенести Sift в основную игру разработчики объявили на Minecraft LIVE. Новое измерение уже показывали на Gamescom, а теперь Mojang раскрыла больше подробностей о его версии для Dungeons II. Топь отличается от привычного мира Minecraft не только визуально. В Dungeons II появляются уникальные мобы, новые блоки и правила взаимодействия с окружением. Изменения внутри измерения могут влиять на персонажа и находящихся рядом существ, а опасные блоки требуют менять привычный подход к исследованию территории.

В Sift будут новые биомы, включая Луга и Панцирь. При этом Mojang пока не раскрывает остальные территории, оставляя их для игроков Dungeons II. Что именно изменится после появления Sift в обычном Minecraft, разработчики пока не уточняют. На Minecraft LIVE они показали лишь раннюю версию нового измерения и не рассказали, как в него будут попадать игроки и чем его реализация в основной игре будет отличаться от Dungeons II.

Minecraft Dungeons II выйдет 29 сентября 2026 года на Xbox Series X|S, ПК, Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Игра также войдёт в Game Pass.

А ранее российские пользователи Roblox вновь столкнулись с массовыми проблемами при попытке запустить игровую платформу. Вместо привычного доступа к виртуальным мирам приложение выдаёт сообщение об ошибке подключения к серверам. За последние сутки на неполадки пожаловались более 700 человек из России. Официальная страница состояния Roblox при этом показывает, что основные системы платформы работают в штатном режиме.