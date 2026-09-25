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Опубликовано 25 сентября, 09:35

Поиграли и хватит: Roblox снова перестал пускать российских пользователей

В России перестал работать Roblox

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yalcin Sonat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yalcin Sonat

Российские пользователи Roblox столкнулись с массовыми проблемами при попытке запустить игровую платформу. Вместо привычного доступа к виртуальным мирам приложение выдаёт сообщение об ошибке подключения к серверам.

«Извините, возникла проблема с подключением к нашим серверам. Пожалуйста, попробуйте еще раз», — говорится в уведомлении, которое видят игроки.

По данным сервиса Detector404, за последние сутки на неполадки пожаловались более 700 человек из России. Только за час поступило около сотни новых обращений.

Первые массовые сообщения начали появляться утром 25 сентября. Пользователи рассказывают, что не могут войти в приложение или подключиться к играм.

Официальная страница состояния Roblox при этом показывает, что основные системы платформы работают в штатном режиме. Причины проблем с доступом у российских игроков пока не установлены.

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Ранее Life.ru сообщал о крупном сбое Roblox 25 августа , когда всего за час на неполадки пожаловались 662 российских пользователя. До этого, в июне, платформа перестала открываться на компьютерах и смартфонах спустя три недели после разблокировки. Тогда больше всего жалоб поступало из Самарской, Кемеровской и Вологодской областей.

Больше новостей о сбоях онлайн-сервисов, видеоиграх и цифровых технологиях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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